Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα ο Σαμπάζ Νέιπιερ, στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται πολύ κοντά στην Αρμάνι.

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ είναι ο εκλεκτός του Ντέγιαν Ράντονιτς για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού, με τους... πράσινους να έχουν κάνει πρόταση στην πλευρά του παίκτη και να περιμένουν την απάντηση του.

Ωστόσο δημοσίευμα το ισπανικού encestando αναφέρει πως ο παίκτης είναι πολύ κοντά στην Αρμάνι, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις πληροφορίες στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός γκαρντ πέρυσι αγωνίστηκε στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ωστόσο ένας τραυματισμός τον έθεσε από νωρίς νοκ άουτ.

Ο 31χρονος point guard παίζει πλέον στην G-League και θα αποτελέσει μια λύση για την περιφέρεια είτε επιλέξει τον Παναθηναϊκό, είτε τους Ιταλούς. Έχει πατήσει παρκέ σε 345 ματς στο ΝΒΑ με 7.1 πόντους, 2.5 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ σουτάροντας με 45% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 81% στις βολές. Φέτος στη G-League με τους Κάπιτανς μετρά 14 πόντους, 4.5 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι με 43% εντός παιδιάς, 34% στα τρίποντα και 77% στις βολές.

