Στο τέλος του 2023 η Βιλερμπάν θα έχει το νέο της σπίτι στη Λιόν, με τις εργασίες να κορυφώνονται μέρα με τη μέρα για την ολοκλήρωση του γηπέδου.

Το «Groupe LDLC» δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις εργασίες της «LDLC Arena» η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2023.

Φυσικά θα «στεγάσει» την ομάδα της Βιλερμπάν, ενώ το γήπεδο θα χρησιμοποιείται και για τη διοργάνωση συναυλιών και όχι μόνο.

Η χωρητικότητα του νεόκτιστου γηπέδου θα ανέρχεται στις 12.000 όσον αφορά τα αθλητικά γεγονότα και τις 16.000 όσον αφορά τα μουσικά.

Μάλιστα όπως αναφέρουν στην εν λόγω ενημέρωση «οι εργασίες προχωρούν και βρισκόμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Του χρόνου τέτοια εποχή θα φιλοξενούνται και οι πρώτοι αγώνες. Ανυπομονούμε!»

Le chantier de la @LDLC_Arena avance... et est dans les temps ! Dans un an, nous assisterons aux premiers spectacles, matchs de @LDLCASVEL ou de @LDLC_OL ... On a hâte ! pic.twitter.com/ZOWzwqSfC6