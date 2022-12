Με μία «ερυθρόλευκη» ανάρτηση ο Ερυθρός Αστέρας ευχαρίστησε στα ελληνικά όσους βρέθηκαν στο ΣΕΦ για το ματς με τον Ολυμπιακό και ευθύνονταν για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.

«Η ερυθρόλευκη οικογένεια» ανέφερε το μήνυμα του Ερυθρού Αστέρα που συνοδεύτηκε από ένα «ευχαριστώ» στα ελληνικά μετά το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό για την 15η αγωνιστική που βρήκε τους Σέρβους με τη νίκη με 86-90.

Οι παίκτες του Αστέρα, με τη λήξη του αγώνα, κατευθύνθηκαν προς τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο ΣΕΦ και έκαναν... καυτή την ατμόσφαιρα κρατώντας, μάλιστα, και σημαίες της ομάδας τους και ανταπόδωσαν με ένα χειροκρότημα!

Δείτε το σχετικό βίντεο και το «ευχαριστώ»:

Orthodox brothers! 🔴⚪️🔴⚪️



Red and white Family on the first place!



Σας ευχαριστώ 🙏🏻 #kkcz #TogetherWeCan #WeAreTheTeam pic.twitter.com/LJgIadZnWI