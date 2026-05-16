Χαρτς: Πώς έζησαν οι οπαδοί την απώλεια του τίτλου από τη Σέλτικ

Γιάννης Πολιάς
Η Χαρτς απώλεσε με οδυνηρό τρόπο το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 66 χρόνια, σε μία δύσκολη ημέρα για τον σύλλογο και τους οπαδούς του.

Το θαύμα έμεινε στη μέση... Η Χαρτς άντεξε μέχρι το 87ο λεπτό του τελευταίου αγώνα της σεζόν στην Premiership αλλά λύγισε από την πολύ πιο έμπειρη Σέλτικ, χάνοντας το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 66 ολόκληρα χρόνια.

Αναμενόμενα, η ημέρα ήταν πολύ δύσκολη για τους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, με τις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media να είναι ενδεικτικές. Εντούτοις, παρά την απογοήτευσή τους, φίλοι της Χαρτς βρέθηκαν στο Tynecastle προκειμένου να υποδεχτούν τους παίκτες του Ντέρεκ ΜακΙνες.

«Η σύνδεση μεταξύ των κερκίδων και του αγωνιστικού χώρου δεν έχει αντίπαλο, παντού. Η στήριξή σας υπήρξε τρομερή, σας ευχαριστούμε. Αυτή είναι μόνο η αρχή», ανέφερε η σχετική λεζάντα στα social media του κλαμπ.

     

