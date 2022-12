Ο Νάντο Ντε Κολό έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ καθώς έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που έφτασε το milestone των 4.000 πόντων.

Ο Γάλλος γκαρντ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία της Euroleague. Και εκείνος φρόντισε να γράψει με χρυσά γράμματα τ' όνομά του στα βιβλία της διοργάνωσης.

Απέναντι στον Ολυμπιακό και δη στην τελευταία περίοδο του αγώνα, έγινε μόλις ο 3ος παίκτης που κατάφερε να φτασει και «σπάσει» το milestone των 4.000 πόντων!

Ποιοι είναι οι υπόλοιποι δύο που το έχουν καταφέρει; Ο Βασίλης Σπανούλης ο οποίος έκλεισε την καριέρα του έχοντας 4.455 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο με 4.152 πόντους.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Ντε Κολό μετρούσε 3.989 πόντους.

