Mότλεϊ και Κρις Τζόουνς μοιράστηκαν το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στη Euroleague.

Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Euroleague και δύο παίκτες ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν. Ο Κρις Τζόουνς της Βαλένθια και ο Τζόναθαν Μότλεϊ της Φενέρ έκαναν... παπάδες κόντρα σε Μονακό και Ερυθρό Αστέρα αντίστοιχα με αποτέλεσματα να μοιραστούν το βραβείο του MVP της αγωνιστικής, καθώς συγκέντρωσαν 33 βαθμούς στο ranking.

Ο ψηλός των Τούρκων είχε 25 πόντους με 10/13 δίποντα και 10 ριμπάουντ, γράφοντας ένα εντυπωσιακό double double. Από την άλλη ο γκαρντ των Ισπανών μέτρησε 27 πόντους με 5/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, καθαρίζοντας τη Μονακό με την τρομερή του εμφάνιση. O Mότλεϊ αποδεικνύεται προσθήκη-κλειδί για την ομάδα του Ιτούδη, οδηγώντας τη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Sharing Co-MVP Honours for Round Seven...



Chris Jones of @valenciabasket finished with a career-high in points and PIR in the victory last night!



'MVP of the Round' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/Tkchv50YBE