Το φανταστικό σουτ του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη από τη μία ρακέτα στην άλλη στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε τη στιγμή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν. Ο παίκτης των «πρασίνων» είδε τον χρόνο να τελειώνει και πέταξε την μπάλα πίσω από το τρίποντο της ρακέτας του Παναθηναϊκού, για να πετύχει ένα φανταστικό buzzer-beater, διαμορφώνοντας το 16-31 του πρώτου δεκαλέπτου.

Το απίστευτο σουτ του Καλαϊτζάκη

A full court SPECIAL!



Panagiotis Kalaitzakis with ice in his veins! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/owuJEquclp