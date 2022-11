Τέλος ο Τζέιλεν Άνταμς από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την κοινή συναίνεση λύση της συνεργασίας του με τον Τζέιλεν Άνταμς.

Ο Τζέιλεν Άνταμς δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στον Ερυθρό Αστέρα καθώς οι Σέρβοι ανακοίνωσαν την Πέμπτη 3/11 την κοινή συναίνεση λύση της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ.

Ο Άνταμς αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες του Ερυθρού Αστέρα σημειώνοντας 5.7 πόντους και 2.7 ασίστ μ.ό. όμως έμεινε πίσω λόγω του τραυματισμού του.

Στο ενδιάμεσο, οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύθηκαν με την απόκτηση του Λούκα Βιλντόζα και ο Αμερικανός έχασε τον ρόλο και τον χρόνο του στο rotation, με δεδομένο μάλιστα ότι στην ίδια θέση αγωνίζονται οι Νίκολα Ιβάνοβιτς και Στέφαν Μάρκοβιτς.

Džejlen Adams i KK Crvena zvezda mts sporazumno su raskinuli ugovor.



KK Crvena zvezda ovom prilikom se zahvaljuje Džejlenu na ponašanju i svemu što je uradio tokom boravka u našem klubu i želi mu puno sreće u nastavu karijere!



Thank you and good luck @10jadams!#kkcz pic.twitter.com/N2LIDobIRz