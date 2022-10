Αυτό και αν είναι πρωτόγνωρο για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς! Η 29η σεζόν της καριέρας του είναι αυτή με τη χειρότερη εκκίνηση μετά από τρεις ευρωπαϊκούς αγώνες!

Η Παρτίζαν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει ξεκινήσει τη φετινή EuroLeague με ρεκόρ 0-3! Τρεις μαζεμένες ήττες από τις Άλμπα Βερολίνου (100-84), Μπασκόνια (103-96) και Αρμάνι Μιλανο (80-75).

Αυτή η εκκίνηση, στην 29η σεζόν του Ομπράντοβιτς στο ρόλο του προπονητή είναι η χειρότερη, μετά από τρία ματς! Σε καμία από τις προηγούμενες σεζόν δεν είχε μείνει στο... μηδέν ύστερα από τρία ματς.

Ο Ομπράντοβιτς έχει καθίσει στους πάγκους των Παρτίζαν, Μπανταλόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπενετόν, Παναθηναϊκού, Φενέρμπαχτσε και φυσικά ξανά σε αυτόν της Παρτίζαν, από την περσινή σεζόν.

Πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο «Ζοτς» ξεκινάει μία σεζόν με αρνητικό πρόσημο. Αλλά με ένα πελώριο «μηδέν» στις νίκες, δεν έχει συμβεί ξανά. Η ομάδα από τη Σερβία αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια για την 4η αγωνιστική (20/10), όπου θα αναζητήσει την πρώτη φετινή της νίκη.

