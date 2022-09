Το συγκινητικό ποστ του Ολυμπιακού για Ίβκοβιτς: «Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ δάσκαλε»

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media ένα συγκινητικό ποστ στη μνήμη του σπουδαίου Ντούσαν Ίβκοβιτς ως φόρο τιμής για τον θάνατό του, μία μέρα σαν σήμερα το 2021.

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που ο Ντούσαν Ίβκοβιτς άφησε την τελευταία του πνοή. Ο θρυλικός Σέρβος κόουτς «έφυγε» σε ηλικία 77 ετών τον Σεπτέμβριο του 2021, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το αγαπημένο του μπάσκετ και φυσικά με τον Ολυμπιακό.

Ως προπονητής των «ερυθρολεύκων» είχε κατακτήσει δύο τίτλους EuroLeague, το 1997 στη Ρώμη και το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και φυσικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν ξέχασε την προσφορά του.

Με ένα συγκινητικό tweet στη μνήμη του Ίβκοβιτς, ο Ολυμπιακός τόνισε πως δε θα τον ξεχάσει ποτέ. «Σε θυμόμαστε και σε τιμάμε αυτήν τη μέρα, έναν χρόνο αφότου ο κόσμος αυτός έχασε έναν σπουδαίο δάσκαλο και μία τεράστια μπασκετική προσωπικότητα. Αναπαύσου εν ειρήνη δάσκαλε, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ» αναγράφει το ποστ των Πειραιωτών που συνοδεύτηκε με τη φωτογραφία του Ντούντα.

🕊️ Remembering and honoring you on this day, one year after this world lost a great teacher and a huge basketball personality.



🙏🏾Rest In Peace Professor. We will never forget you.#OlympiacosBC #DusanIvkovic pic.twitter.com/akJf0ZthhF