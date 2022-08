Η Ζάλγκιρις πέρασε με επιτυχία το πρώτο «τεστ» της σεζόν παίρνοντας φιλική νίκη κόντρα στην Start Λιουμπλιάνας με 90-83 και βασικό πρωταγωνιστή τον Μπιρούτις.

Για τη νέα σεζόν στον λιθουανικό πρωτάθλημα και την EuroLeague ετοιμάζεται η Ζάλγκιρις που έδωσε τα πρώτα δείγματα σε φιλικό αγώνα με την Start Λιουμπλιάνας επικρατώντας με 90-83.

Laurynas Birutis with the first dunk of the season! 🔨 pic.twitter.com/6dZl8eBdRY

Η ομάδα του Κάουνας, που παρατάχθηκε με τους διαθέσιμους παίκτες και τα νέα της πρόσωπα υπό το βλέμμα του Ρόλαντ Σμιτς (που μόλις επέστρεψε από την Εθνική και θα ενσωματωθεί αργότερα) είχε κορυφαίο τον Λαουρίνας Μπιρούτις. Ο 24χρονος σέντερ σκόραρε 18 πόντους με 6 ριμπάουντ. Από εκεί και πέρα ο Κεβάριους Χέις είχε 12 πόντους 9 ριμπάουντ, ο Λουκοσιούνας είχε 16 (4/9 τρίποντα) και ο Ουλανόβας 13 με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Κίναν Έβανς ολοκλήρωσε με 9 πόντους και 8(!) ασίστ.

Στον αντίποδα, ο Μέλβιν σημείωσε 22 πόντους για την Stark, με τον Μινάρσκι να προσθέτει 17.

H Ζάλγκιρις προχωρά το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς χωρίς τον head coach της, Κάζις Μακσβίτις, ο οποίος είναι στην άκρη του πάγκου της Λιθουανίας για το Eurobasket, ενώ αναμένει την επιστροφή των λοιπών διεθνών.

Rolands Smits is back from national team duty and in the house for Zalgiris' first preseason battle! 🇱🇻 pic.twitter.com/Mp1FTKRI0Y