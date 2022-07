Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ (6/10) στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τη Μπαρτσελόνα (7/10).

Σήμερα θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα της Regular Season της Euroleague, με τους διοργανωτές να μας δίνουν μια πρώτη γεύση, αποκαλύπτοντας την πρώτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί στο ΟΑΚΑ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 6 Οκτώβρη, σε ένα μεγάλο ματς για την ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να φιλοξενηθεί από τη Μπαρτσελόνα στις 7 Οκτώβρη σε μια πολύ απαιτητική πρώτη αγωνιστική για τους Πειραιώτες. Άρα θα έχουμε μάχες ελληνικών ομάδων κόντρα στις ισπανικές, απλά η μία αναμέτρηση θα γίνει στην Αθήνα και η άλλη στη Βαρκελώνη.

6/10

Βιλερμπάν - Αρμάνι

Παναθηναϊκός - Ρεάλ

Μακάμπι - Ζαλγκίρις

Βαλένθια - Μπασκόνια

Μπάγερν - Φενέρμπαχτσε

7/10

Εφές - Ερυθρός Αστέρας

Άλμπα - Παρτιζάν

Βίρτους - Μονακό

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Check out the first games of the 2022-23 EuroLeague season!