Παίκτης της Αρμάνι με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Μπίλι Μπάρον, με την ομάδα του Μιλάνου να ανακοινώνει την μεταγραφή του για τις επόμενες δύο σεζόν.

O Μπίλι Μπάρον βρέθηκε στο... κύμα αποχωρήσεων της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης λίγες ημέρες νωρίτερα μαζί με τους Τζόρνταν Μίκι και Τζόρνταν Λόιντ. Το χρονικό της μετακίνησής του στην επόμενη ομάδα του, ωστόσο, έλαβε γρήγορα τέλος.

Το μεσημέρι της Τρίτης (28/06), η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού άσου μέσω του επίσημου λογαριασμού της. Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά «δέσμευση» δύο ετών (1+1) με τον Μπάρον να υπογράφει το σχετικό συμβόλαιο.

«Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που ερχόμαστε στην ομάδα και θα γνωρίσουμε την ιταλική κουλτούρα. Είχα μία υπέροχη κουβέντα με τον κόουτς Μεσίνα τον οποίο σέβομαι, όπως επίσης και την Αρμάνι. Το να παίζω σε αυτό το επίπεδο ήταν πάντα στόχος μου και πλέον δεν θέλω τίποτα παραπάνω από το να βοηθήσω την ομάδα να φέρει τρόπαια. Θα δουλέψω σκληρά για να το πετύχουμε» ήταν τα πρώτα του λόγια.

