Η Ζενίτ έβγαλε... τριπλό αποχαιρετιστήριο μήνυμα μιας και οι Μπίλι Μπάρον, Τζόρνταν Μίκι και Τζόρνταν Λόιντ δεν θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Η Ζενίτ βρίσκεται εν μέσω... τρικυμίας βλέποντας τρία βασικά μέλη της να αποχωρούν και να μην αγωνίζονται στο κλαμπ και την επόμενη σεζόν.

«Ευχαριστούμε για την μαγεία σου», «Ευχαριστούμε για το υψηλότατο επίπεδο του παιχνιδιού», «Ευχαριστούμε που ήσουν μνημειώδεις για το μπάσκετ» ήταν τα μηνύματα του ρωσικού συλλόγου στην ανακοίνωση για το... αντίο σε Μπίλι Μπάρον, Τζόρνταν Μίκι και Τζόρνταν Λόιντ κατά αντιστοιχία.

Το μέλλον των τριών παικτών έχει ήδη... διαρρεύσει, με την πόρτα της EuroLeague να παραμένει ορθάνοιχτη για αυτούς. Συγκεκριμένα, ο Μπάρον έχει ήδη συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Μίκι θα είναι επίσης κάτοικος Ιταλίας όντας μέλος της Μπολόνια και ο Λόιντ ακολουθεί τον δρόμο της Μονακό.

👉🏾 Thanks for Your magic, @Billy_Baron !

👉🏾Thanks for the highest level of the Game, @mrjloyd !

👉🏾Thanks for being monumental in basketball, @Jmickey_02 !

🥇 Forever Yours.

ℹ️ https://t.co/gEcIX9nbyO pic.twitter.com/ZsygSdjniW