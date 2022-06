Τρόι Ντάνιελς και Τρέι Κελ δεν θα συνεχίζουν να αγωνίζονται υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα, καθώς η Αρμάνι ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας της με τους δύο παίκτες.

Οι ελεύσεις των Μπράντον Ντέιβις και Στέφανο Τονούτ, ακολούθησαν την ανακοίνωση ανανέωσης του Κάιλ Χάινς, με τους Ιταλούς να κοιτάζουν τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρμάνι αποχαιρέτησε από την ομάδα τόσο τον Τρόι Ντάνιελς, όσο και τον Τρέι Κελ.

Οι δύο γκαρντ αγωνίστηκαν με τα χρώματα του Μιλάνου την περασμένη σεζόν (ο Κελ ενσωματώθηκε από τη μέση και μετά), ωστόσο δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία θέση στο ρόστερ του Μεσίνα για την σεζόν 2022/23.

Η Αρμάνι αποχαιρέτησε και τους δύο παίκτες που πανηγύρισαν μαζί της το Skudetto κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια με ανακοινώσεις της στην επίσημη σελίδα της!

