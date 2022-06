Παίκτης της Αρμάνι με κάθε επισημότητα θα συνεχίσει να είναι ο Κάιλ Χάινς με την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών να ανακοινώνεται από την ομάδα.

Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε το double στην Ιταλία αφού έπειτα από την κατάκτηση του Coppa Italia τον περασμένο Φεβρουάριο, πανηγύρισε και το Scudetto με 4-2 νίκες στη σειρά των τελικών της Serie A με τη Βίρτους Μπολόνια.

Η βάση της ομάδας στην frontline θα παραμείνει ίδια αφού ο Κάιλ Χάινς ανανέωσε την συνεργασία του, με την Αρμάνι να ανακοινώνει και επίσημα την παραμονή του, όπως είχε αποκαλύψει ο GM του Μιλάνου, Χρήστος Σταυρόπουλος.

Ο Αμερικανός σέντερ τη φετινή σεζόν μέτρησε 8 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ μ.ό. στην EuroLeague φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά.

