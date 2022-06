Η Αρμάνι συνεχίζεται να ενισχύεται, αφού απέκτησε και τον Στέφανο Τόνουτ.

Την Παρασκευή 24/6 η Αρμάνι έκανε δικό της τον Μπράντον Ντέιβις. Σήμερα Σάββατο 25/6 ήρθε η ώρα να ενισχυθεί και στις θέσεις των γκαρντ. Η ομάδα από το Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφανο Τονούτ που θα είναι παίκτης της μέχρι και το καλοκαίρι του 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.

Ο διεθνής γκαρντ είχε 14 πόντους και 3.1 ριμπάουντ με τη Βενέτσια και κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του, αφού θα δοκιμάσει την τύχη του και στη Euroleague με την ομάδα του Έτορε Μεσίνα. Στον σύλλογο της Βενετίας αγωνίστηκε από το 2015 μέχρι και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

