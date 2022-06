Η μπασκετική Ευρώπη έβγαλε το καπέλο και υποκλίθηκε στον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών.

Μια σπουδαία καριέρα έφτασε στο τέλος της καθώς ο Γιώργος Πρίντεζης αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ύστερα από 20 χρόνια.

Όλοι έσπευσαν να του ευχηθούν και να το συγχαρούν για τα όσα κατάφερε κατά τη διάρκεια της διαδρομής του. Δεν ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και υπόλοιποι ελληνικοί σύλλογοι που υποκλίθηκαν στον Έλληνα φόργουορντ αλλά και οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας από την οποία είχε... στερήσει το τρόπαιο της EuroLeague το 2012 με το «πεταχτάρι» στην εκπνοή του τελικού, η Μακάμπι, η Αρμάνι Μιλάνο, η Αναντολού Εφές, η Ζάλγκιρις Κάουνας, η Φενέρμπαχτσε, η Μπασκόνια και η.. λίστα θα μεγαλώνει τις επόμενες ώρες και ημέρες.

One of the greatest power forwards in the history of European basketball called it quits.



Thank you @pripripri15 for being amazing competitor and opponent! Enjoy your retirement! pic.twitter.com/tS3E4jPVfi June 17, 2022

Enjoy the rest of your life @pripripri15 and congratulations for a fantastic career. It was an honor to compete against you season after season https://t.co/YXtTxnyaMs — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 17, 2022

Congratulations Georgios Printezis a legendary career! Best of luck in the next steps of your life! 👏👏 https://t.co/otZ0nl4G5G June 18, 2022

Congrats on a great career Georgios 👏 👏👏. Wishing you all the best on your next step 🙏#Printezis | #OlympiacosBC pic.twitter.com/mr98b476qJ — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) June 18, 2022

Wishing a happy retirement to @olympiacosbc legend Georgios Printezis! 👏 pic.twitter.com/ueyQ2rJaDQ — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 18, 2022

Congratulations to Georgios Printezis on an amazing career and best of luck for the future! @pripripri15 pic.twitter.com/Z9xjuynfoE — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 18, 2022