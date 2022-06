Ο Λαουρίνας Μπιρούτις υπέγραψε συμφωνία δύο ετών με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο 24χρονος σέντερ Λαουρίνας Μπιρούτις θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Ζαλγκίρις. Ο Λιθουανός, ο οποίος αγωνίστηκε στην ισπανική Ομπραδόιρο, είχε αγωνιστεί στη Ζαλγκίρις για έξι σεζόν, αγωνιζόμενος στα κλιμάκια της ομάδας.

Έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague τη σεζόν 2018-2019, με 2.7 πόντους σε σχεδόν 6 λεπτά συμμετοχής. Πέρσι, στην Ισπανία οι μέσοι όροι του διαμορφώθηκαν σε: 13.1 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ.

First signing of the summer. Welcome back to Kaunas, Laurynas! 🤝



