Παναθηναϊκός για Λάσο: «Μείνε δυνατός, σύντομα καλά!»

Ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα στον Πάμπλο Λάσο για την περιπέτεια της υγείας του ποστάροντας σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του.

Ο Πάμπλο Λάσο βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες σε κλινική της Μαδρίτης, αφού υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου, με την Ρεάλ να κάνει γνωστό το γεγονός. Σύμφωνα με την Marca, θα χρειαστούν μερικές ακόμη εξετάσεις, ωστόσο η κατάστασή του παρουσιάζει σταθερότητα.

Ο Παναθηναϊκός είναι ανάμεσα στις ομάδες που έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον Ισπανό τεχνικό για άμεση ανάρρωση. Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του έγραψε: «Πολλή δύναμη και άμεση ανάρρωση. Μείνε δυνατός Πάμπλο Λάσο και γίνε σύντομα καλά».

¡Mucha fuerza, @pablolaso !

Pronta recuperación 🙏



Stay strong Pablo Laso! Get well soon 🙏@RMBaloncesto pic.twitter.com/UkpB4sGVZS