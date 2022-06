Ο Εργκίν Αταμάν είναι υποψήφιος να περάσει τον Ατλαντικό και να γίνει βοηθός σε μία ομάδα του ΝΒΑ, σύμφωνα με το ESPN.

O Εργκίν Αταμάν το είπε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του Final 4 του Βελιγραδίου. Ζήτησε μία ευκαιρία για το ΝΒΑ. Και όλα δείχνουν ότι θα τη λάβει.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Έιντριαν Βοιναρόφσκι, ο Αταμάν - προπονητής και της Εθνικής Τουρκίας - είναι υποψήφιος για να αποτελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου αρκετών ομάδων!

Αν αυτό συμβεί, τότε η Αναντολού Εφές θα κληθεί να βρει προπονητή, έχοντας κατακτήσει τις δύο τελευταίες κούπες της EuroLeague.

Παράλληλα, ο Αταμάν μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα και άλλων Ευρωπαίων προπονητών που έγιναν βοηθοί στο ΝΒΑ (Μεσίνα, Κατσικάρης), αλλά και αρκετών Αμερικανών, που κάποτε ήταν πρώτοι προπονητές, αλλά πλέον βγάζουν το ψωμί τους ως βοηθοί (Μάικ Μπράουν, Κένι Ατκισον).

