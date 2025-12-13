Εφές: Επίσημα ανέλαβε ο Λάσο!
Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας συμφωνίας έλαβε τέλος και ο Πάμπλο Λάσο θα καθίσει στην άκρη του πάγκου της Εφές!
Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός ανακοινώθηκε και επίσημα από την τουρκική ομάδα υπογράφοντας συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2027.
Η Αναντολού Εφές θα αποτελέσει τον 4ο σταθμό στην προπονητική καριέρα του Λάσο στην Euroleague, καθώς έχει κοουτσάρει επίσης την Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπάγερν Μονάχου και την Μπασκόνια.
Ο 58χρονος τεχνικός έχει κατακτήσει δύο φορές την Euroleague με τη Ρεάλ (2015, 2018) ενώ έχει στο παλμαρέ του ως προπονητής έξι πρωταθλήματα Ισπανίας, έξι Κύπελλα, επτά Super Cup ενώ έχει κατακτήσει επίσης πρωτάθλημα και κύπελλο στην Γερμανία.
Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 - 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 13, 2025
Welcome Coach! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/fqHFypYZiq
