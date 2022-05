Ο Εργκίν Αταμάν «βροντοφωνάζει» εδώ και πολύ καιρό ότι η Αναντολού Εφές θα κάνει το back to back και... δικαιώθηκε πανηγυρικά!

Η βραδιά που πίστεψε και εξέφρασε ότι η Αναντολού Εφές θα αναδειχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στην Τουρκία στο Game 3 της σειράς και στο προβάδισμα της ομάδας του με 2-1 νίκες.

«Για άλλη μια φορά, πρέπει να κερδίσουμε μαζί με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια στήριξη στη Σινάν Ερντέμ. Θα ξαναγίνουμε πρωταθλητές, 3 παιχνίδια έμειναν» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Εργκίν Αταμάν, o οποίος δύο ημέρες αργότερα και αμέσως μετά τη πρόκριση της ομάδας του στο Final 4 ανέφερε: «Έμειναν άλλα δύο παιχνίδια για το τρόπαιο. Θα φτάσουμε στο back to back. Τώρα θα το δουν όλοι. Είμαστε στο Final 4 και θα πάρουμε και πάλι την EuroLeague».

Την ημέρα που η Εφές είχε αναχωρήσει από την Πόλη και έφτανε στο Βελιγράδι, ο Αταμάν έλεγε με περίσσια σιγουριά: «Φτάσαμε με καταιγίδα. Θα φύγουμε με το τρόπαιο με καταιγίδα. Θα φέρουμε τη δική μας καταιγίδα» ενώ στην συνέντευξη Τύπου όχι μόνο δεν κράτησε... χαμηλά την μπάλα, αλλά έβαζε επιπλέον δόση βεβαιότητας! «Ας το ακούσουν καλά τα ελληνικά media, θα είμαστε πρωταθλητές».

Last but not least η ατάκα του μετά τη πρόκριση της Εφές στον μεγάλο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό: «Ένα ακόμα για το back-to-back, συγχαρητήρια στον καλό μου φίλο Μπαρτζώκα»!

Αν μη τι άλλο, ο Τούρκος προπονητής δικαιώθηκε και μάλιστα... πανηγυρικά!