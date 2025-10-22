EuroLeague: Ρεπόρτερ NBA στέλνει τον Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα και διαψεύδει το ενδιαφέρον της Εφές για Ντινγουίντι
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ φαίνεται ότι απομακρύνεται από τον Ολυμπιακό, με το πλεονέκτημα στη «μάχη» της απόκτησής του να το έχει ο Ερυθρός Αστέρας, κάτι που επιβεβαιώνει και ο έγκυρος ρεπόρτερ NBA, Μαρκ Στάιν.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ασχοληθεί με την περίπτωσή του, ωστόσο φαβορί για να τον κερδίσουν φαίνεται να είναι οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος δημοσιογράφος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπάρχουν εξελίξεις και στην περίπτωση του Σπένσερ Ντινγουίντι.
Η EuroLeague είναι πολύ πιθανό να υποδεχθεί ένα ακόμη μεγάλο όνομα από το ΝΒΑ με τον ίδιο να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την άφιξή του στην Ευρώπη. Σέρβικα μέσα έκαναν λόγο για την Αναντολού Εφές ως τον πιο πιθυανό προορισμό, όμως ο Στάιν το διαψεύδει γράφοντας πως η τουρκική ομάδα δεν είναι ανάμεσα σε εκείνες που πιέζουν για την απόκτησή του, ωστόσο το ενδιαφέρον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης είναι υπάρκτο.
Crvena Zvezda in Serbia has emerged as the strong favorite to sign Jared Butler … after Butler scored 35 points in a preseason game earlier this month for Phoenix against the Lakers. https://t.co/HyPFjbkNn8— Marc Stein (@TheSteinLine) October 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.