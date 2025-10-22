Ο έγκυρος ρεπόρτερ του NBA, Μαρκ Στάιν, επιβεβαίωσε πως ο Ερυθρός Αστέρας είναι ο πιθανότερος προορισμός του Τζάρεντ Μπάτλερ, ενώ παρουσίασε άλλα δεδομένα για την περίπτωση του Σπένσερ Ντινγουίντι.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ φαίνεται ότι απομακρύνεται από τον Ολυμπιακό, με το πλεονέκτημα στη «μάχη» της απόκτησής του να το έχει ο Ερυθρός Αστέρας, κάτι που επιβεβαιώνει και ο έγκυρος ρεπόρτερ NBA, Μαρκ Στάιν.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ασχοληθεί με την περίπτωσή του, ωστόσο φαβορί για να τον κερδίσουν φαίνεται να είναι οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος δημοσιογράφος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπάρχουν εξελίξεις και στην περίπτωση του Σπένσερ Ντινγουίντι.

Η EuroLeague είναι πολύ πιθανό να υποδεχθεί ένα ακόμη μεγάλο όνομα από το ΝΒΑ με τον ίδιο να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την άφιξή του στην Ευρώπη. Σέρβικα μέσα έκαναν λόγο για την Αναντολού Εφές ως τον πιο πιθυανό προορισμό, όμως ο Στάιν το διαψεύδει γράφοντας πως η τουρκική ομάδα δεν είναι ανάμεσα σε εκείνες που πιέζουν για την απόκτησή του, ωστόσο το ενδιαφέρον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης είναι υπάρκτο.