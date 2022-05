Ο Εργκίν Αταμάν έδειξε τον αριθμό 1 και υπενθύμισε ότι η Αναντολού Εφές βρίσκεται μια νίκη μακριά από το back-to-back στην EuroLeague.

Ο Βασίλιε Μίτστις έστειλε την Αναντολού Εφές στον τελικό της EuroLeague με ένα μεγάλο τρίποντο στο φινάλε κι ακολούθως, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη φετινή εικόνα του Ολυμπιακού.

Θυμήθηκε μάλιστα την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με καλάθι του Σλούκα στο φινάλε και υπενθύμισε πως οι Τούρκοι θέλουν ακόμα μια νίκη για το repeat.

«Συγχαρητήρια στον καλό μου φίλο, Γιώργο Μπαρτζώκα όμως αυτή τη φορά το νικητήριο τρίποντο ήταν στην άλλη πλευρά. Ένα ακόμα για το back-to-back! Πόσοι ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού; 15.000; Δεν ξέρω... Έφτιαξαν τρομερή ατμόσφαιρα. Ένα ακόμα...» τόνισε ο κόουτς της Εφές στο flash interview της EuroLeague.

Ergin Ataman had this to say after the game...



One more, until @AnadoluEfesSK go back-to-back 🏆 🏆 pic.twitter.com/lwP3xjf5fu