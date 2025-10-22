Ο Σπένσερ Ντινγουίντι είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που ετοιμάζεται να κάνει... μπαμ στη EuroLeague με την Αναντολού Εφές να κάνει all-in για την απόκτησή του.

Η EuroLeague είναι πολύ πιθανό να υποδεχθεί ένα ακόμη μεγάλο όνομα από το ΝΒΑ. Ο Σπένσερ Ντινγουίντι, ένας από τους πιο χαρισματικούς scoring guards της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από την άφιξή του στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το «Telesport» ο 32χρονος γκαρντ είναι κοντά στην υπογραφή συμβολαίου ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων για το υπόλοιπο της σεζόν, με την Αναντολού Εφές να φαίνεται ως το απόλυτο φαβορί για την απόκτησή του. Πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν ακόμη δύο ομάδες της EuroLeague που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, ωστόσο οι Τούρκοι δείχνουν αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή-βόμβα.

Ο Ντινγουίντι, που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τους Σάρλοτ Χόρνετς, μετρά 11 χρόνια παρουσίας στο NBA, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς. Η κορυφαία του σεζόν ήρθε το 2019-20, όταν με τους Νετς είχε 20,6 πόντους και 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η πιθανή ένταξή του στην Εφές θα αποτελέσει ίσως την πιο ηχηρή κίνηση της χρονιάς, καθώς ο Ντινγουίντι θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες, προσθέτοντας εμπειρία, δημιουργία και σκορ στην τουρκικής ομάδας. Αν τελικά το deal ολοκληρωθεί, η EuroLeague θα υποδεχθεί έναν ακόμη σταρ από τον μαγικό κόσμο του NBA.