Η Ρεάλ θα βρίσκεται στο Final 4 του Βελιγραδίου και η Euroleague μάζεψε τις καλύτερες φάσεις της μέσα στη σεζόν.

Το εισιτήριο της για άλλο ένα Final 4 έκλεισε η Ρεάλ, η οποία θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό στον ισπανικό εμφύλιο. Οι Μαδριλένοι φορμαρίστηκαν την κατάλληλη στιγμή και... σκούπισαν τη Μακάμπι για να πάρουν θέση στο μεγάλο ραντεβού της Euroleague. Οι διοργανωτές διάλεξαν τις καλύτερες φάσεις της ομάδας του Πάμπλο Λάσο μέσα στη σεζόν και δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό TOP 10. Εντυπωσιακοί οι Τάβάρες, Γιαμπουσέλε και Πουαριέ που έχουν την μερίδα του λέοντος στην δεκάδα.

Απολαύστε

