Απολαυστικός Βεζένκοβ: Τραγουδάει και... κόβεται από τον Ψινάκη! (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοβ δοκίμασε τις ικανότητες του στο τραγούδι, αλλά τελικά... κόπηκε από τον Ηλία Ψινάκη, σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media.

Μια μέρα μετά τη νίκη επί της Μονακό (94-88) και τη σπουδαία πρόκριση στο Final 4 του Βελιγραδίου, ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε στα social media ένα... ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Σάσα Βεζένκοβ σε έναν ασυνήθιστο ρόλο: εκείνον του τραγουδιστή!

«Bάλε το κόκκινο μπλουζάκι, εκείνο που θα κάνει το ΣΕΦ να ναι φωτιά... Έλα, όλοι!» τραγούδησε ο 26χρονος φόργουορντ που... εν τέλει κόπηκε από την κριτική επιτροπή!

Παράλληλα, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ευχαρίστηκε τον κόσμο για την παρουσία του στο ΣΕΦ κι έστειλε μήνυμα ενόψει Final 4: «Πάμε να κοκκινήσουμε και το Βελιγράδι»!

Δείτε το βίντεο με τον Βεζένκοβ να τραγουδά:

☀️😎🎵 Kalimera!



When you realise that you have booked your ticket to Belgrade and you feel like singing!



🎤 Sasha Vezenkov: The Voice



Σας ευχαριστούμε που κάνετε κατακόκκινο το ΣΕΦ!!! Πάμε να κοκκινήσουμε και το Βελιγράδι!#OLYKOKKINA #OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/svZnhJeCpV