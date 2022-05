Ο Κώστας Παπανικολάου ακολούθησε τον Ντουέιν Μπέικον και τον φιλοδώρησε με μία μεγαλοπρεπέστατη τάπα στην προσπάθειά του να σκοράρει στον αιφνιδιασμό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 5 υπό το βλέμμα... αστέρων και ο Κώστας Παπανικολάου φρόντισε να σηκώσει στο... πόδι τους θεατές φωνάζοντας «not in my house» με μπλοκ στον Μπέικον.

Ο άσσος της Μονακό έφυγε στον αιφνιδιασμό, έτρεξε στο γήπεδο και πέρασε αρχικά το εμπόδιο του Βεζένκοβ στον αέρα. Όχι όμως και αυτό του Παπανικολάου που ακολούθησε τη φάση, πήρε τα βήματα και πραγματοποίησε τρομερό μπλοκ.

