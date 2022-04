Ο Τιμπόρ Πλάις έκανε ματσάρα στο Game 4, οδήγησε την Εφές στο Final 4 και αναδείχθηκε MVP των ματς της τέταρτης στροφής των playoffs..

Πράματα και θάματα έκανε ο Τιμπόρ Πλάις κόντρα στην Αρμάνι στο Game 4 των playoffs, επιτρέποντας στους Τούρκους να πάρουν την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague.

Ο Γερμανός σέντερ έκανε το ματς της ζωής του με 25 πόντους (5/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 6/6 βολές), 6 ριμπάουντ και 37 στην αξιολόγηση, με τους Ιταλούς να μην μπορούν να κάνουν κάτι για να τον σταματήσουν.

Η Εφές τα χρειάστηκε, νίκησε με 75-70 και προκρίθηκε με 3-1, ωστόσο χωρίς τη συνεισφορά του Πλάις, η Αρμάνι πιθανότατα θα έκανε break και θα έμενε ζωντανη στη σειρά. Ο Πλάις με όλα αυτά που έκανε στο τέταρτο ματς, αναδείχθηκε MVP των Game 4 της Euroleague.

Everything felt right for @tibor_pleiss on Thursday night!



An astonishing performance by the MVP of Game 4 after noting 25 PTS, 6 TRBS, and 37 PIR helped @AnadoluEfesSK book their tickets to the Final Four! 🔥



'MVP of the Playoffs' pic.twitter.com/VbyC1Qs6yl