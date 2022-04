Ο Μουσταφά Φαλ πρόσφερε τη φάση της βραδιάς στο Πριγκιπάτο με ανάποδο κάρφωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου.

Ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού κινήθηκε εξαιρετικά στην baseline και με μια μοναδική reverse ντρίπλα, παρά τα 220 εκατοστά του, κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της Μονακό.

Αν μη τι άλλο ήταν μια φάση που σπάνια βλέπει κάποιος από έναν παίκτη στα... κυβικά και στο ύψος του δυναμικού Μουσταφά Φαλ.

.@moustaphafall15 spins, gets on the baseline for the reverse JAM 😤 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/smmHmwlqb9