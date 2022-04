Ο Νταρούν Χίλιαρντ της Μπάγερν Μονάχου υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στην κλείδα, όμως δεν θα είναι σε θέση να ενισχύει τους Βαυαρούς στο υπόλοιπο της σεζόν.

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ στάθηκε άτυχος στο Game 1 της Μπάγερν στο Παλάου Μπλαουγκράνα με τη Μπαρτσελόνα, καθώς υπέστη κάταγμα στην κλείδα.

Όπως ενημέρωσε επίσημα ο γερμανικός σύλλογος, ο Χίλιαρντ υποβλήθηκε σήμερα (21/4) σε επέμβαση, η οποία πήγε καλά και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του.

Πάντως, ο 29χρονος περιφερειακός δεν αναμένεται να επιστρέψει ως το φινάλε της σεζόν, όπερ σημαίνει πως η Μπάγερν θα τον στερηθεί για το υπόλοιπο της σειράς με την Μπαρτσελόνα.

Ο Χίλιαρντ (1.98μ.) μέτρησε φέτος 13.7 πόντους, 1.9 ασίστ και 3 ριμπάουντ ανά 24'17'' κατά μέσο όρο σε 20 εμφανίσεις στην Euroleague, ξεπερνώντας μάλιστα και το φράγμα των 100 συμμετοχών στην διοργάνωση, καθώς έφτασε τις 118, στη τέταρτη σεζόν του.

#BARBAY



🇬🇧 Update on the status of @DHilliard6X:

He underwent surgery today and the surgery went well!🙏

🇩🇪 Status-Update von @DHilliard6X:

Er wurde heute operiert und die OP ist gut verlaufen!🙏

We wish you a speedy recovery, DHill!🍀#FCBB #Reditude #WeBallTogether (c) Berger pic.twitter.com/zfIbpKpOhK