Με χειρουργείο αναμένεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην κλείδα του ο Νταρούν Χίλιαρντ μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο ματς με την Μπαρτσελόνα για τα playoffs.

Η Μπάγερν αντιμετώπισε εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα με το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs να λήγει υπέρ των «μπλαουγκράνα» με 77-67.

Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο μοναδικός «πονοκέφαλος» που καλούνται να ξεπεράσουν άμεσα οι Βαυαροί. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Νταρούν Χίλιαρντ, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα στον ώμο, ενώ οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν κάταγμα στην κλείδα.

Αυτό σημαίνει πως ο Χίλιαρντ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα με τις πιθανότητες να επιστρέψει την φετινή σεζόν στο παρκέ να μην είναι με το μέρος του.

