Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έβγαλε δυο εντυπωσιακά καρφώματα στο αγώνα της Βιλερμπάν με την Αρμάνι Μιλάνο.

Η Βιλερμπάν υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο δίχως να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον ενώ οι κυπελλούχοι Ιταλίας ταξίδεψαν στη Γαλλία με σημαντικές απουσίες.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έβγαλε δυο εντυπωσιακά highlights στο «Αστρομπάλ». Αρχικώς με τη spin move και το εντυπωσιακό κάρφωμα για το 2-2 στα πρώτα λεπτά του ματς. Και στη συνέχεια, όταν τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Οκόμπο για το 41-40 στο 19'.

