Ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα συνεχίσει να κοουτσάρει τη Μονακό και την επόμενη σεζόν όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του.

Η πετυχημένη πορεία των Μονεγάσκων από τη στιγμή που ανέλαβε ο Σέρβος προπονητής και μετά, στάθηκε αρκετή για να «κλειδώσει» την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος και εκπροσωπεί τον Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο.

«Ύστερα από μια πετυχημένη σεζόν αυτή τη χρονιά με τη πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα είναι ο προπονητής της Μονακό τη σεζόν 2022-23» ανέφερε στην ανάρτησή του ο διάσημος ατζέντης.

After great success this year with qualification for EL play off, Sasa Obradovic will be head coach of As Monaco for the season 22-23!#BeoBasket