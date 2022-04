Η ένταση στη Zalgirio Arena το βράδυ της Κυριακής 3/4 κορυφώθηκε με την απομάκρυνση των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα απο τις εξέδρες καθώς η αστυνομία συμβούλεψε τους Σέρβους να φύγουν από το γήπεδο, οδηγώντας τους με ασφάλεια στο αεροδρόμιο.

Η Ζάλγκιρις πέτυχε νίκη γοήτρου επί του Ερυθρού Αστέρα στην παράταση ενώ το παιχνίδι σημαδεύτηκε από την απόφαση των «ερυθρόλευκων» να μην κρατήσουν το αντιπολεμικό πανό «Σταματήστε τον Πόλεμο» για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, προκαλώντας μαζικές αποδοκιμασίες.

Ακολούθως ο Άαρον Ουάιτ εξήγησε πως «η ομάδα μας είπε να μην το αγγίξουμε» ενώ ο φωτογραφικός φακός έπιασε οπαδούς της Ζάλγκιρις να κρατούν σημαίες του ΝΑΤΟ στην προσπάθειά τους να πικάρουν εκείνους του Ερυθρού Αστέρα που βρίσκονταν στις εξέδρες της Zalgirio Arena, παραπέμποντας στους βομβαρδισμούς του '99.

Μάλιστα ο Νεμάνια Νέντοβιτς σχολίασε την παραπάνω κίνηση, τονίζοντας στο Twitter πως «δεν υπάρχει θέση στο μπάσκετ για τέτοια πράγματα».

Στο μεταξύ, η αστυνομία συμβούλεψε τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα να εγκαταλείψουν τις εξέδρες πριν από την έναρξη της παράτασης ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις, κάτι που τελικά συνέβη. Οι Σέρβοι αποχώρησαν και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με επίσημη δήλωση.



