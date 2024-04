Τεόντοσιτς: Τιμωρία δύο αγώνων

Ο Μίλος Τεόντοσιτς τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων στη Euroleague για την «επίθεσή» του στους διαιτητές του αγώνα με την Εφές.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος πλέι μέικερ είχε εκφράσει την αντίθεσή του με τα σφυρίγματα των διαιτητών και είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Βέβαια με την παρέμβαση των συμπαικτών του τα πνεύματα ηρέμησαν ωστόσο δεν... γλίτωσε την τιμωρία καθώς θα κληθεί να απουσιάσει από τα δύο επόμενα ματς της ομάδας του.

Όπερ και σημαίνει ότι η ποινή του Τεόντοσιτς θα έχει ισχύ από την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Επιπλέον θα κληθεί να πληρώσει και 15.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο.

Δείτε και θυμηθείτε τι είχε γινει

Milos Teodosic was also EJECTED after a heated exchange with the referees 😳pic.twitter.com/2tjqKyEdEV