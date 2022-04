Οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα δεν σήκωσαν το πανό «σταματήστε τον πόλεμο» όπως έκαναν οι παίκτες της Ζάλγκιρις και οι Λιθουανοί που βρίσκονται στις εξέδρες της Zalgirio Arena τους αποδοκίμασαν έντονα.

Η Ζάλγκιρις υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα το απόγευμα της Κυριακής 3/4 σε εξ αναβολής αγώνα για την 21η αγωνιστική της EuroLeague ενώ ο εμβληματικός αρχηγός των Λιθουανών, Παούλιους Γιανκούνας αποθεώθηκε για τελευταία φορά αφού αναμένεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν.

Πριν από το τζάμπολ στην κατάμεστη Zalgirio Arena, οι παίκτες της Ζάλγκιρις και οι διαιτητές κράτησαν πανό «σταματήστε τον πόλεμο» για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάτι που αρνήθηκαν οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα και αποδοκιμάστηκαν από όλο το γήπεδο!



Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1