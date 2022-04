Ο Νέντοβιτς σχολίασε τις σημαίες του ΝΑΤΟ στο Κάουνας

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πήρε θέση για τις σημαίες του ΝΑΤΟ που «ανέβασαν» οι φίλοι της Ζάλγκιρις Κάουνας στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Όπως είναι γνωστό πριν από το τζάμπολ του αγώνα στο Κάουνας μεταξύ της Ζάλγκιρις και του Ερυθρού Αστέρα, οι παίκτες της σερβικής ομάδας δεν κράτησαν το πανό που έγραφε «Stop the war», κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Λιθουανών. Συγκεκριμένα οι φίλοι της Ζάλγκιρις αποδοκίμασαν έντονα τους φιλοξενούμενους γι΄αυτήν την απόφαση.

Μάλιστα αντέδρασαν και μάλιστα άμεσα καθώς «σήκωσαν» στην «Zalgirio Arena» σημαίες του ΝΑΤΟ θέλοντας να παραπέμψουν τους Σέρβους στους βομβαρδισμούς του '99! Το γεγονός αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος απευθύνθηκε στην EuroLeague γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter : «Δεν υπάρχει θέση στο μπάσκετ για τέτοια πράγματα».

@EuroLeague there is no place for stuff like this in basketball arenas. https://t.co/jrWolNc3OW