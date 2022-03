Ο Ιωάννης Παπαπέτρου νίκησε τον χρόνο, σκοράροντας από τα 8.5 μέτρα στο φινάλε της τρίτης περιόδου στο ΟΑΚΑ όταν η Ρεάλ είχε αρχίσει να μαζεύει τη διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 33η αγωνιστική της EuroLeague και ο Ιωάννης Παπαπέτρου ευστόχησε σε τρίποντο από τα 8.5 μέτρα με τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Η μπάλα έφτασε στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, ο οποίος σκόραρε για το 59-54 την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αρχίσει να μαζεύει τη διαφορά.

Δείτε τη φάση



Okay Papapetrou, showing OFF before the buzzer 🚨 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/u3bghGO98B