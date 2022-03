Ο Τζέιλεν Ρέινολντς έκανε ένα από τα καρφώματα της σεζόν αφού πάτησε γερά στο παρκέ και πέταξε για το τρομερό πόστερ στον Κάιλ Χάινς.

Η Μακάμπι υποδέχεται την Αρμάνι για την 31η αγωνιστική της Euroleague και για κάτι παραπάνω από ένα δεκάλεπτο είναι η απόλυτη κυρίαρχος του ματς. Ένας από τους λόγους ακούει στο όνομα του Τζέιλεν Ρέινολντς, ο οποίος δεν σταμάτησε να... σφυροκοπεί το καλάθι του αντιπάλου.

Στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, μάλιστα, προσέφερε και το απόλυτο highlight της αναμέτρησης μέχρι εκείνο το σημείο όταν και «πέταξε» για να καρφώσει εμφατικά μπροστά στον Κάιλ Χάινς.

Δείτε το απίστευτο κάρφωμα του Ρέινολντς:

WOW!@JalenReynolds with one of the dunks of the season 💥@MaccabitlvBC is going OFF right now.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/R9jCgqyEeo