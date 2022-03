Κατόπιν ψηφοφορίας του κοινού, ο πρώην προπονητής του Άρη και του Ολυμπιακού, Ντέιβιντ Μπλατ, κι ο αείμνηστος Ραλφ Κλάιν αναδείχθηκαν κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι πραγματοποίησε ψηφοφορία προκειμένου να αναδείξει τους καλύτερους προπονητές της ιστορίας της και μετά τους... ημιτελικούς, έχουμε τους δύο φιναλίστ.

Ο αείμνηστος Ραλφ Κλάιν, ο οποίος έφυγε από την ζωή το 2008 σε ηλικία 77 ετών, «νίκησε» τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στη σχετική ψηφοφορία συλλέγοντας το 61% των συνολικών ψήφων, ενώ ο Ντέιβιντ Μπλατ επικράτησε με το 52% των ψήφων επί του Πίνι Γκέρσον.

Ο Ραλφ Κλάιν κατέκτησε 11 πρωταθλήματα και 10 κύπελλα Ισραήλ με την Μακάμπι, ενώ την είχε οδηγήσει στο πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της το 1977 στο Βελιγράδι.

Όσο για τον Ντέβιντ Μπλατ ο οποίος είναι πιο πρόσφατος, κατέκτησε 5 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα καθώς και τον τίτλο της Euroleague το 2014 στο Μιλάνο.

