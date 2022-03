Φοβερός Ουίλμπεκιν κόντρα στους Σέρβους.

Ο σταρ της Μακάμπι δέχθηκε φάουλ, όμως κατάφερε να πετύχει καλάθι με μια απίθανη προσπάθεια. Δεν μπλέκεις με τον Σκότι Ουίλμπεκιν.

Δείτε την προσπάθεια του παίκτη των Ισραηλινών

Crazy and one for Willbekin 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lTPTFjNOCE