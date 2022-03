Ο Κάιλ Χάινς είναι ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Euroleague. Στην πρώτη πεντάδα ο Σπανούλη.

Τo Βasketnews έφτιαξε την λίστα των παικτών που έχουν τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Euroleague, παρουσιάζοντας την πρώτη πεντάδα.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Κάιλ Χάινς (Mπάμπεργκ, Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ, Αρμάνι) με 251 νίκες, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην πέμπτη θέση με 223 νίκες με τις φανέλες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Παρέα κατέκτησαν δύο σερί τρόπαια Euroleague με τους Πειραιώτες.

Πίσω από τον Αμερικανό σέντερ συναντάμε τους Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Σέρχιο Γιουλ που έχουν από 233 νίκες, ενώ στην τέταρτη θέση είναι άλλος ένας Ισπανός, ο Φελίπε Ρέγιες.

Μια πεντάδα θρύλων για την ιστορία της διοργάνωσης. Γεμάτη κούπες και ατομικές διακρίσεις.

