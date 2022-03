Ο Νικ Καλάθης αποτελεί τον νέο βασιλιά των ασίστ στην EuroLeague καθώς στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Μονακό μοίρασε τις δύο τελικές πάσες που χρειαζόταν προκειμένου να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της λίστας.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Μονακό στο «Palau Blaugrana» ο Καλάθης μετρούσε 1.606 ασίστ στην καριέρα του, μία λιγότερη από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με 1.607 ασίστ σε 358 παιχνίδια στην EuroLeague.

Ο πλέι μέικερ της Μπαρτσελόνα και άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι έχοντας «μηδέν» ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχε... σκοπό να αφήσει το ρεκόρ να γλιστρίσει από τα χέρια του. Στην τρίτη περίοδο του αγώνα έδωσε τις δύο τελικές πάσες που ήθελε και στο 268ο παιχνίδι του έγινε ο νέος «βασιλιάς» της πάσας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση!

Την πεντάδα των καλύτερων πασέρ στην ιστορία της EuroLeague συμπληρώνουν οι Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.526ασ.), Τομά Ερτέλ (1.319ασ.) και Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255ασ.) ενώ ακολουθεί κατά πόδας ο Κώστας Σλούκας με 1.230 ασίστ.

H ασίστ που του χάρισε την κορυφή

The assist that got him the TOP spot!



Just vintage @Nick_Calathes15 #EveryGameMatters pic.twitter.com/yJvM99rS9p