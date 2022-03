Επιμένουν οι Ιταλοί για Χάκετ: Υπογράφει πολυετές στη Βίρτους

Ο Ντάνιελ Χάκετ φέρεται έτοιμος να υπογράψει πολυετή συμφωνία με τη Βίρτους Μπολόνια εφόσον σπάσει το συμβόλαιό του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το οποίο παρεμπιπτόντως ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι.

Η περίπτωση του Ντάνιελ Χάκετ ήλθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ώρες όσον αφορά τη Βίρτους και το ενδεχόμενο να παίξει μπάσκετ στην πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Η Βίρτους επιθυμεί να εντάξει τον Ιταλό γκαρντ και μάλιστα άμεσα, εφόσον λύσει τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με δεδομένο ότι η κατάσταση στην «ομάδα του στρατού» -όπως και στις Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Ούνικς Καζάν είναι ρευστή με τις τελευταίες εξελίξεις και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως, λοιπόν αναφέρουν πληροφορίες από την Ιταλία, οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Οι ίδιες πηγές επιμένουν πως ο Ντάνιελ Χάκετ θα υπογράψει πολυετή συμφωνία στη Βίρτους, εφόσον σπάσει το τρέχον συμβόλαιό του με την ΤΣΣΚΑ ενώ η Repubblica κάνει λόγο για δεδομένη συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών.

Φέτος ο Ιταλός γκαρντ μετράει 8.5 πόντους, 1.9 ριμπάουτ, 2.6 ασίστ και 0.8 κλεψίματα μ.ό. στην EuroLeague.



The situation between Daniel Hackett and Virtus Bologna is progressing fast, according to multiple sources. If Hackett will secure the termination of his contract with CSKA Moscow (which will expire at the end of the season), Virtus is ready to sign him to a multi-year deal.