Ο Ντίνος Μήτογλου «διάβασε» την φάση και έκοψε την προσπάθεια του Χασάν Μάρτιν στην επίθεση του Ολυμπιακού.

Η Αρμάνι Μιλάνο δοκιμάζεται στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 27ης «στροφή» της Euroleague, με τον Ετόρε Μεσίνα να έχει στη διάθεσή του έπειτα από την 10η αγωνιστική τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Έλληνας φόργουορντ στην επιστροφή του στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό μπλοκ και κατάφερε να μπει ανάμεσα στις κορυφαίες φάσεις της βραδιάς. «Θύμα» του, ο Χασάν Μάρτιν, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

.@D_Mitoglou spikes it against the class ⛔️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/eoJxXmAoFm