Ντέιβις: «Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι»

Ο σέντερ της Μπαρτσελόνα, Μπράντον Ντέιβις πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

Η Μπαρτσελόνα δεν πρόκειται να ταξιδέψει στη Ρωσία, μέχρι νεωτέρας, με τους παίκτες της να αρνούνται να μπουν στην πτήση με προορισμό τη Ρωσία και τα δύο ματς απέναντι σε Ζενίτ και ΤΣΣΚΑ. Αιτία, φυσικά, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή.

Ένας από τους παίκτες των «μπλαουγκράνα», ο Αμερικανός σέντερ, Μπράντον Ντέιβις θέλησε να πάρει θέση στο ζήτημα, γράφοντας στο λογαριασμό του στο twitter: «Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι. Μείνετε ασφαλείς».

War is nothing to play with. Stay safe