Τρομακτικές εικόνες στην Ουκρανία: Η στιγμή των βομβαρδισμών (vid)

Εικόνες από τις περιοχές της Ουκρανίας που μπήκαν στο στόχαστρο της Ρωσίας με βομβαρδισμούς.

Αυτό που φοβόταν όλος ο πλανήτης έγινε τελικά πραγματικότητα. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, η Ρωσία ξεκίνησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ενάντια της Ουκρανίας, με όλο τον κόσμο να κρατάει την ανάσα του για τις εξελίξεις.

Ήδη, τα πρώτα βίντεο από τις περιοχές που δέχονται τον βομβαρδισμό των στρατευμάτων του Βλάντιμιρ Πούτιν, έχουν αρχίσει να γεμίζουν τα social media.

Στα περισσότερα από αυτά μπορεί να διακρίνει κανείς τον τρόμο των ανθρώπων που είναι σε κοντινό σημείο...

Breaking: Massive explosion reported in the Sumy region of Ukraine. pic.twitter.com/EWJ7ji7gtm