Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά ελικόπτερα έχουν φτάσει λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο (vids)

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο έχουν φτάσει τα ρωσικά ελικόπτερα, σύμφωνα με αναφορές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν εντατικά το σχέδιο εισβολής τους στην Ουκρανία, και παρά τα όσα εξήγγειλε ο Πούτιν ότι στόχος αποτελεί μόνο στρατιωτικές μονάδες και σκοπός η «βοήθεια» στο «ανεξάρτητο» Ντονμπάς, ο «κόκκινος στρατός» έχει φτάσει λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ρωσικά ελικόπτερα Mi-8 βρίσκονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αντόνοβ, μερικά χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Κρίστοφερ Μίλερ, ο οποίος ανταποκριτής στο Buzzfeed News στο Twitter. Ένας μεγάλος αριθμός από ρωσικά Mi-8 συμμετέχουν στην επιχείρηση με στόχο την κατάληψη του ζωτικής σημασίας αερολιμένα που βρίσκεται στο Χοστόμελ.

«Το υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι η Ρωσία έχει πλέον τον έλεγχο» γράφει στην ανάρτησή του ο Μίλερ, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ρωσικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Γκοστόμελ, το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία από αυτά, ενώ δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι πολλές εκρήξεις ακούγονταν από το Κίεβο, στο Χάρκοβο, στο Λουχάνσκ και σε άλλες περιοχές.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC